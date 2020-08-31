كشفت مصادر موثوقة أن مرتزقة نظام أردوغان شمال سورية يسرقون أبراج الكهرباء. وأكدت مصادر المرصد السوري استمرار انتهاكات الجيش التركي والفصائل المسلّحة الموالية له خصوصا ما يسمى «الجيش الوطني السوري» في مدينتي رأس العين وتل أبيض. وأفاد المرصد في بيان اليوم (الإثنين) بأن الفصائل الموالية لأنقرة تسرق أعمدة وأبراج الكهرباء المعدنية في ريف رأس العين.وفككت عناصر فصائل أحرار الشرقية والسلطان مراد الأبراج وأعمدة الشبكة الكهربائية في قرى مطلة ولزقة وبيت جمالو وبيت تكنو وتل صخر في ريف رأس العين، ونقلتها إلى أماكن مكشوفة بالقرب من مستودعات المسروقات التابعة لها، تمهيدا لبيعها خردة في تركيا. وتواصل الفصائل الموالية لتركيا سرقتها لأملاك المواطنين في شمال شرق سورية، وسط صمت القوات التركية.وكانت مصادر المرصد كشفت في 25 أغسطس أن عناصر الفصائل نهبوا الممتلكات العامة والخاصة في قرية مريكس في ريف الحسكة، مثل الكابلات الكهربائية، وخلعوا الأبواب والشبابيك وخزانات المياه. ورُصد في 14 أغسطس سرقة الفصائل الموالية لتركيا كابلات الشبكات الكهربائية، لإعادة تدويرها وصهرها سبائك من الألمنيوم والنحاس، وبيعها في تركيا.وفضح المرصد السوري في مايو الماضي استيلاء المرتزقة على حقول القمح والشعير في قرية ريحانية وداودية ملا في ريف تل تمر، وتل بيدر وقرية عطية ونداس وتل صخر وأسدية الإيزيديين بريف رأس العين.