هبطت أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات تقل وفداً من الولايات المتحدة وإسرائيل في مطار أبوظبي اليوم (الإثنين)، برئاسة غاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. ويضم الوفد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين ومستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات.وأعرب كوشنير عن أمله بأن تكون أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، بداية «مسار تاريخي في الشرق الأوسط».وقال في مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب، قبل أن يستقل طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة «العال» الإسرائيلية:«نأمل أن تكون هذه الرحلة التاريخية، بداية مسار تاريخي في الشرق الأوسط وما وراءه» متمنياً أن يكون مستقبل المنطقة أكثر سلاماً.وتحمل رحلة شركة العال الرمز «إل واي 971»، وهو رقم الاتصال الدولي للإمارات، وخطت على الهيكل الخارجي لقمرة القيادة كلمة «سلام» بالعربية والعبرية والإنجليزية. وستحمل رحلة العودة رقم الاتصال الدولي 972 الخاص بإسرائيل. وأضاف «لا يجب أن يحدد الماضي، شكل المستقبل»، مشيراً إلى أن «هذا الوقت يبعث على الأمل بشكل كبير، وأعتقد أن إحلال السلام والازدهار ممكن في هذه المنطقة وحول العالم».وكان مستشار البيت الأبيض قال أمس (الأحد)، إن الاتفاق الأخير الذي أبرم بين إسرائيل والإمارات لإقامة علاقات دبلوماسية، يمثل إنجازاً تاريخياً.ويلتقي الوفد الذي يضم أيضاً ممثلين عن عدد من قطاعات ومجالات حيوية في جوانب الاستثمار والمالية والصحة وبرنامج الفضاء المدني والطيران المدني والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية والسياحة والثقافة، عدداً من ممثلي الجهات الحكومية في الإمارات لبحث آفاق العلاقات في المجالات ذات الصلة وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام.يذكر أن الإمارات أعلنت، في 13 أغسطس الجاري، عن اتفاق سلام بينها وإسرائيل. وأفادت في بيان مشترك نشرته «وام»، بأنه تم الاتفاق بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.