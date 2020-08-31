أكد السفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جعفر أن السعودية ظلت دائما تقف مع الشعب السوداني في كل المواقف.

وأوضح في كلمته خلال مشاركته في احتفالية التوقيع على اتفاقية وبروتوكولات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، والذي تم في جوبا بحضور رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أن السعودية بادرت في 12 أغسطس الماضي باستضافة مؤتمر أصدقاء السودان، وخرج إعلان الرياض واضحا في تأكيد وقوف الرياض مع الأطراف السودانية، وأبرز من خلاله دعم عمليات السلام الجارية في جوبا، وشكل إعلان الرياض رسالة سياسية واضحة من المجتمع الدولي لحث الأطراف السودانية للتوصل العاجل للسلام الذي يحقق التنمية والتطور للشعب السوداني.

وشدد على أن القيادة والشعب السعودي يقفون مع أهلهم في السودان ويواصلون دعمهم في كل المحافل.