اتهمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليوم (الإثنين) مليشيا الحوثي بارتكاب 2940 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان في اليمن خلال عام كامل، مبينة أنها وثقت 6136 ضحية لهذه الممارسات.وقالت اللجنة في تقريرها الدوري الثامن الصادر بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري إن المليشيا ارتكبت 271 واقعة ترحيل قسري.وأوضح التقرير أن هناك أكثر من 30 نوعاً من الانتهاكات ارتكبت في اليمن، واستمعت اللجنة إلى 14983 شاهدا ومبلغا وضحية، كما تحققت من شهاداتهم وإفاداتهم، واطلعت على 14265 وثيقة، كما راجعت وحللت مئات الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بتلك الوقائع.وأشار التقرير إلى أن اللجنة الحكومية المحايدة انتهت من التحقيق في مقتل 712 مدنياً بينهم 66 امرأة و122 طفلا، وإصابة 935 آخرين بينهم 113 امرأة و247 طفلا في عموم المحافظات بسبب استهداف الأحياء والمناطق المحمية.وحققت اللجنة في 21 واقعة قصف واعتداء على الأعيان الثقافية والتاريخية، و9 وقائع اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية تصدرت المليشيات الحوثية قائمة المنتهكين.وأشارت اللجنة إلى أنها تمكنت من توثيق 85 واقعة زراعة ألغام جميعها انفردت بها مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.