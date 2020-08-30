أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات، إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية طائرة دون طيار مفخخة بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي، والتي اعترضتها بنجاح ودمرتها قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مساء اليوم (الأحد)، والذي نتج عنه تساقط بعض الشظايا على المطار دون وقوع إصابات أو أضرار بالمدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

وأكد السلمي أن استهداف المليشيا الانقلابية مطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة، هو عمل إرهابي جبان يستهدف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية المحميين بالقانون الدولي، مما يستوجب تحركا دوليا عاجلا لمحاسبة مليشيا الحوثي عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن مليشيا الحوثي الانقلابية تعمل من خلال هجماتها الإرهابية المتكررة تجاه المدنيين والأعيان المدنية على تنفيذ المشروع الإيراني العدواني والتخريبي الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي، من خلال الإرهاب والعنف وإراقة الدماء واستهداف المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت المدنية.

وطالب الدكتور السُّلمي المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لإيقاف الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية، ومحاسبة النظام الإيراني الراعي والداعم والممول لها، مجدداً طلبه لمجلس الأمن الدولي بوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة المتكررة التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية كافة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.