قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ‏قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بتجنيد اللاجئين الأفارقة والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي واستغلالهم في أعمال قتالية تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد المصالح الدولية، جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.

وأوضح في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن ‏مليشيا الحوثي تلجأ بكل وضوح إلى اللاجئين الأفارقة لتغطية عجزها في المقاتلين بعد نفاد مخزونها البشري جراء الخسائر الثقيلة التي تلقتها بمختلف جبهات القتال، خصوصا في محافظات مأرب، والجوف، والبيضاء اليمنية، وعزوف أبناء القبائل عن الرضوخ لضغوطها والاستجابة للدعوات التي تطلقها للنكف القبلي.

ودعا الإرياني المنظمات الدولية المعنية باللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ونشطاء حقوق الإنسان كافة لإدانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، والضغط لوقف استخدامهم في أعمال قتالية واستخدامهم وقوداً للمخططات الإيرانية ومعاركها العبثية في اليمن والمنطقة.