كسرت القوات المشتركة مساء اليوم (الأحد)، هجوما للمليشيات الحوثية، جنوبي الحديدة، ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن مجموعة قتالية جديدة للمليشيا الحوثية شنت هجوما على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا باء بالفشل، مؤكدا أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت بكل بسالة مع مقاتلي المليشيات الممولة من إيران وكبدتها قتلى وجرحى، وأجبرت بقية العناصر المهاجمة على الفرار مذعورين إلى أوكار المليشيات في مناطق غير ذات قيمة عسكرية.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي استهدفت بقصف مدفعي قرى آهلة بالسكان بعيدة عن أي هدف عسكري وأثارت الرعب في نفوس الأهالي.

ولفت إلى أن تحركات المليشيات الحوثية كانت مرصودة بدقة منذ نقلها على دفعات من جهة زبيد الى أوكارها بين مزارع المواطنين جنوب شرق التحيتا، الأمر الذي أفقدها عنصر المباغتة في الهجوم.

ويعد الهجوم على الجبلية هو الثاني خلال 4 أيام بعد فشل هجوم الخميس الذي تزامن مع هجوم واسع داخل مدينة الحديدة، انتهى بالفشل وتكبيد المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.