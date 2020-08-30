أعلنت القوات المسلحة المصرية، مقتل 77 إرهابيا و7 عسكريين في سيناء، وأكدت في بيان اليوم (الأحد) تدمير 317 وكراً وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر الإرهابية ملاجئ لها لتكديس الأسلحة والذخائر، واستهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية.وكشف البيان أنه تم قتل 73 يتخذون من الملاجئ أوكاراً لهم، كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين آخرين شديدي الخطورة وبحوزتهم بنادق آلية وحزام ناسف، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حالياً العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة وجار استجوابه.وذكر أنه عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية و6 خزنات وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومتفجرات ودراجة نارية و3 ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية. وأفاد البيان بأن المواجهات أسفرت عن قتل وإصابة7 عسكريين بمناطق العمليات.