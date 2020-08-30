ارتفعت أسهم السفير اللبناني في ألمانيا مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة، عشية الاستشارات النيابية الملزمة. وأعلن رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة عقب اجتماع رؤساء الحكومات السابقين والذي ضم سعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام، الاتفاق على تسمية أديب لرئاسة الحكومة، آملين أن يتم تكليفه بأكبر عدد من الأصوات لتشكيل حكومة تحترم تنفيذ الإصلاحات، فيما التزمت باقي الكتل الصمت حيال الاسم.وفِي اجتماع استثنائي عقده تكتّل لبنان القوي (الكتلة العونية) برئاسة النائب جبران باسيل، أعلن أنه جرت مناقشة المساعي القائمة لتسمية رئيس للحكومة كما جرى عرض الأسماء المطروحة وتم الاتفاق حولها.وجدّد التكتل في بيان تأكيد تسهيل ولادة حكومة وفقاً للمعايير الثلاثة التي سبق أن حدّدها، وهي أن تكون برئيسها ووزرائها وبرنامجها إصلاحية ومنتجة وفاعلة.يذكر أن مصطفى أديب وهو الاسم الأوفر حظاً حتّى الساعة لتسميته لرئاسة الحكومة الجديدة، يشغل منذ 18 يوليو 2013 منصب سفير لبنان لدى ألمانيا، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وقد بدأ حياته المهنية مدرسا للقانون الدولي العام والقانون الدستوري والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في جامعات مختلفة في لبنان وفرنسا.وفي العام 2000، بدأ التدريس في كلية بيروت الحربية، وأصبح أستاذاً متفرّغاً في الجامعة اللبنانية. كما أنّ أديب هو رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية وعضو في جمعية خريجي الجامعات الفرنسية، والجمعية العربية للعلوم السياسية، والجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمرصد من أجل السلم الأهلي الدائم.وتولّى منصب مستشار نجيب ميقاتي منذ عام 2000 وحتى تعيينه سفيراً وظلّ مقرّباً منه. وفي عامي 2005 و2006، مثّل ميقاتي كرئيس حكومة، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع قانون الانتخابات الجديد.