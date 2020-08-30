اعتدى عناصر مليشيا «حزب والله وحركة أمل»، وهم يحملون رايات عليها شعارات طائفية، أثناء مسيرة بالدراجات النارية في بيروت، اليوم الأحد، على المارة والسيارات. وحطم أنصار المليشيا معدات تقنية لناشطين لبنانيين كانوا يستعدون لعقد مؤتمر صحفي.وبحسب وسائل إعلام لبنانية، كان الناشطون ينوون الإعلان عن تحرك احتجاجي مرتقب في مطلع سبتمبر. وتعرض المعتدون لعدد من الشبان الذين يعملون على تركيب الأجهزة الإلكترونية، فأصيب أحد المشاركين بجرح في عنقه.وكانت مسيرة للمليشيا انطلقت بالدراجات النارية من الضاحية الجنوبية ترفع رايات طائفية وأعلام حركة أمل وحزب الله.يذكر أن اشتباكات بين مسلحين من حزب الله وسكان في منطقة خلدة ببيروت، أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين بجروح الخميس الماضي بسببتعليق رايات مذهبية وأعلام حزبية بين جهات ومناصرين حزبيين وبين العرب من سكان المنطقة، وهم من المؤيدين لـتيار المستقبل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في المنطقة.وهو ما دفع الجيش إلى استقدام وحدات عسكرية إلى المنطقة لتطويق الحادثة وإغلاق الطريق لحماية المواطنين من الإصابة بالرصاص نتيجة الاشتباكات.وأعلن الجيش في موقع «تويتر»، توقيف أربعة أشخاص بينهم سوريان في منطقة خلدة، وملاحقة باقي المتورطين.