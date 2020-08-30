يزور وفد مشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل، دولة الإمارات العربية المتحدة غداً (الاثنين)، في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين الإمارات وإسرائيل.

ويضم الوفد عددا من ممثلي القطاعات المختلفة بدولة إسرائيل على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحط على أرض دولة الإمارات، ويرأسه جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

كما يضم الوفد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، ومستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات.

ويلتقي الوفد - الذي يضم ممثلين عن عدد من قطاعات ومجالات حيوية في جوانب الاستثمار والمالية والصحة وبرنامج الفضاء المدني والطيران المدني والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية والسياحة والثقافة - عددا من ممثلي الجهات الحكومية في دولة الإمارات لبحث آفاق العلاقات في المجالات ذات الصلة، وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام.

تأتي الزيارة ضمن الجهود الثلاثية لتدشين علاقات اعتيادية تساعد على تحقيق آفاق السلام والاستقرار ودعم العلاقات الثنائية.