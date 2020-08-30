فيما تتفاقم حدة التوتر بين تركيا وأوروبا خصوصا فرنسا، استنكرت باريس اليوم (الأحد)، التصعيد الذي تقوم به أنقرة في شرق البحر المتوسط، ورهنت الحوار معها بوقف التصعيد.وحملت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي في لقاء مع إذاعة «أوروبا 1» وقناة سي نيوز التلفزيونية وصحيفة «ليه زيكو»، تركيا مسؤولية التوترات الحالية حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، مؤكدة أنها مرتبطة بـ«سلوك أنقرة التصعيدي». وقالت إن تركيا تعترض على وجود مناطق اقتصادية حصرية، وتشكك في سيادة دولتين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص، وربما تعرض للخطر حقًا أساسيًا هو حرية الملاحة. وشددت الوزيرة الفرنسية على أنه «من أجل الحوار يجب التوقف عن التصعيد». وأضافت، أن ثمة حقا في الملاحة في مياه البحر المتوسط، ولا يجوز الاستيلاء على موارد الطاقة والغاز خصوصا إذا تم الاعتراف بها وفقا للاتفاقيات الدولية. واعتبرت بارلي أن نهج فرنسا ليس تصعيدًا بأي حال من الأحوال، وقالت: ما فعلناه هو ما نفعله بانتظام، أي أننا نبحر بانتظام في البحر المتوسط، إنه مكان طبيعي بالنسبة إلى بلدنا.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوضح، أنه اتخذ موقفاً صارماً هذا الصيف في ما يتعلق بأفعال تركيا في شرق البحر المتوسط بغرض وضع خطوط حمراء، لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال.وقال: عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال. يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك. ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهماً: إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر.. لقد طبقتها في سورية.