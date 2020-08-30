طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم (الأحد)، الدول الأخرى بعدم التدخل في شؤون بلاده الداخلية، معتبراً ما يحدث في إقليم شينغيانغ وفي هونغ كونغ هو شأن داخلي صيني.وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قال في وقت سابق إنه ذكّر وانغ يي في اجتماع بينهما بمخاوف باريس الشديدة من تدهور وضع حقوق الإنسان في المنطقتين.وأظهر استطلاع أن أغلبية متزايدة من الشعب في هونغ كونغ تؤيد أهداف الحركة المطالبة بالديموقراطية بعد تطبيق الصين قانون أمن وطني في المدينة، ولكن الدعم لتلك الحركة الاحتجاجية كان أقل من 44 %.وذكر معهد أبحاث الرأي أن نحو 60% يعارضون قانون الأمن بزيادة نحو 57 % في استطلاع سابق جرى في يونيو الماضي عندما لم تكن تفاصيل تذكر معروفة.