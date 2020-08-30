قتل شخص بطلق ناري خلال اشتباكات وقعت بين مشاركين في مسيرة انتخابية كبيرة لمؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت متأخر من ليلة (السبت) ومحتجين من حركة «حياة السود مهمة» في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون.ولم تفصح الشرطة عن هوية القتيل كما لم تحدد ما إذا كان لإطلاق النار علاقة بالاشتباكات التي شهدتها منطقة وسط المدينة.وكانت شوارع مدينة بورتلاند مسرحا لاحتجاجات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة.وقالت الشرطة إن أعمال العنف وقعت في منطقة وسط بورتلاند وإنها قامت باعتقالات، موضحة على تويتر أن تجمعا سياسيا جرى بوسط بورتلاند. ووقعت بعض حالات العنف بين متظاهرين ومتظاهرين مناوئين وتدخل رجال الشرطة وقاموا باعتقالات في بعض الحالات.وأرسلت قوات الأمن الفيديرالية إلى بورتلاند بتعليمات من الرئيس ترمب في يوليو الماضي فيما وُصف بأنه إجراء يستهدف السيطرة على العنف.