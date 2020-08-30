كشف برنامج تلفزيوني، كواليس انقلاب عام 1989 في السودان، وتفاصيل سيطرة جماعة «الإخوان» على الحكم. وبث وثائقي «الأسرار الكبرى» الذي أنتجته وبثته قناة «العربية»، لقطات وتسريبات حصرية للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أقر فيها بعدائه للنظام المصري بقيادة الرئيس الراحل حسني مبارك. وقال في التسريب «إن المصريين وبعد وصولنا للسلطة ظنوا أن ما حدث لصالحهم وسخروا إعلامهم ودبلوماسيتهم لدعمنا، ثم اكتشفوا بعد فترة أن نظامنا خصم للنظام في مصر».وكان مؤسس الحركة الإسلامية في السودان حسن الترابي، كشف قبل وفاته تورط نظام البشير في محاولة اغتيال الرئيس الراحل حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995.وفي تغريدة أمس (السبت) قال علاء مبارك، إن الترابي كشف تورط وزير الخارجية السوداني السابق علي عثمان محمد طه ورئيس جهاز الأمن السابق نافع علي نافع، في محاولة الاغتيال، مؤكدا تورط النظام السوداني في إيواء الإرهابيين الذين نفذوا العملية.