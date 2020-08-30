أعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي اليوم (الأحد)، أن ضابطا كبيرا خضع للتحقيق للاشتباه في خرقه للأمن. وذكرت إذاعة أوروبا 1، أن ثمة اشتباها بأن ضابطا يعمل مع حلف شمال الأطلسي في إيطاليا أرسل وثائق حساسة إلى المخابرات الروسية. وقالت بارلي للإذاعة، إن فرنسا هي التي بادرت للقيام بهذا الإجراء القضائي. وأضافت: اتخذنا كل إجراءات الحماية الضرورية والآن يجب أن يقوم القضاء بعمله في إطار احترام سرية التحقيق.واعتقلت المديرية العامة للأمن الداخلي الضابط بينما كان يستعد للتوجه من جديد إلى إيطاليا في نهاية عطلته في فرنسا وأوقف مؤقتا في سجن في باريس.