تمكنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واللجنة الوطنية الجمهورية ولجان التبرعات المشتركة الخاصة، من جمع مبلغ 76 مليون دولار خلال المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2020 هذا الأسبوع.

وقال مسؤول كبير في حملة ترمب لشبكة «فوكس نيوز» اليوم (السبت)، إن الحملة وتضم RNC وTrump Victory وTrump MAGAC وMake America Great Again Committee، جمعت 76 مليون دولار بين بداية المؤتمر يوم الإثنين وقبول الرئيس الرسمي للترشيح ليلة الخميس، وهذا يعني تجاوز جهود حملة ترمب جهود حملة منافسه جو بايدن.

وكانت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، أعلنت أنها واللجنة الوطنية الديمقراطية ولجانها المشتركة لجمع التبرعات، جمعت 70 مليون دولار من الأموال خلال المؤتمر الديمقراطي الذي استمر 4 أيام. وأقامت حملة بايدن العديد من الفعاليات الشعبية وجمع الأموال بالدولار على مدار الأسبوع.

في غضون ذلك، حقق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري 147.9 مليون مشاهدة عبر التلفزيون والإنترنت بين يوم الإثنين ونهاية برنامج ليلة الخميس، وفقاً لمسؤول كبير في الحملة.

أما مؤتمر DNC الديمقراطي، وكما ذكرت «فوكس نيوز» فقد حصل على 122 مليون مشاهدة عبر التلفزيون والإنترنت. وقال مدير اتصالات حملة ترمب، تيم مورتو: «من خلال جمع التبرعات الهائلة والمشاهدة القياسية، كان مؤتمر إعادة ترشيح ترمب نجاحاً وهائلاً وغير مشروط». وأضاف: «الحماسة تجاه الرئيس ترمب تجاوزت الحدود، وهو أمر لا يمكن إلا لجو بايدن أن يحلم به».

من جهتها، روجت رئيسة المجلس الوطني للحزب الجمهوري رونا مكدانيل بالأرقام، قائلة إن الحزب الجمهوري هذا الأسبوع «كان قادراً على تجاوز ضجيج وسائل الإعلام السائدة وإخبار الناخبين بقصص حقيقية من الأمريكيين الحقيقيين الذين تم تمكينهم ورفعهم من قبل ترمب المؤيد للنمو والفرص، والسياسات الموالية لأمريكا - وكان لها صدى واضح».

وجاءت الأرقام الجديدة بعد يوم من قبول ترمب رسمياً لترشيح الحزب الجمهوري، في خطاب استمر لأكثر من ساعة، وهو ما رفع مستوى الأمل.