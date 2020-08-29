أعلنت مصر والسودان فشل التوصل لصيغة مشتركة في مفاوضات سد النهضة.

وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية (الجمعة) أنه عُقد اليوم بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الدول الاعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، لبحث الوصول لصيغة مشتركة حول سد النهضة.

وأوضحت الوزارة أن عدم التوافق بين الدول الثلاث استمر حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة والمُعدة بواسطة الدول الثلاث حيث لم ترق بعد إلى عرضها على هيئه مكتب الإتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.

وكشفت أنه وبعد نقاش مطول بشأن المفاوضات خلال الفترة القادمة، توافق وزراء المياه في نهاية الاجتماع على قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب إفريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات.

من جانبه، قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس: «إن الجلسة بعد مفاوضات مطولة بين الدول الثلاث على مستوى الخبراء لدمج مسودات الاتفاقيات المقترحة من الدول الثلاث والتي شارك فيها السودان، بالرغم من تحفظاته عليها بالنظر إلى أن للدول الثلاث تجارب ما زالت حاضرة في تبني هذه الصيغة في تقريب وجهات النظر، واقترح السودان، طبقًا للبيان، دورًا أكبر للخبراء والمراقبين في التوصل لهذه المسودة المدمجة».

وأكد الوفد السوداني أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل إلى اتفاق، وأنه سيكون مستعدًا لاستئناف المفاوضات في أي وقت بعد التواصل مع رئاسة الاتحاد الإفريقي.