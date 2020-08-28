كشف مصدر مطلع أن السلطات الروسية ستطرد مستشار البعثة الدبلوماسية النرويجية في موسكو على خلفية فضيحة تجسس، وفقاً لوكالة «نوفوستي».

وأضاف المصدر: «سيتم إبعاد يان فلات، المستشار في السفارة النرويجية في روسيا».

وفي وقت سابق، تم إعلان أحد موظفي السفارة الروسية في النرويج شخصاً غير مرغوب فيه في النرويج، بعد اعتقال رجل بتهمة نقل أسرار دولة إلى ضابط استخبارات روسي، بحسب «RT».

من جانبها، ذكرت الخارجية النرويجية أنها تعتبر طرد دبلوماسيها غير مبرر على الإطلاق لأنه لم ينتهك أي قواعد أو قوانين.

وأشارت الخارجية الروسية بدورها، إلى أن موسكو تعتبر تصرف أوسلو مدمراً وسيؤثر بشكل سلبي حتماً على العلاقات بين الدولتين.