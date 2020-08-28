أعلن دونالد ترمب، رسميا، قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في 3 نوفمبر المقبل أثناء خطاب ألقاه اليوم (الجمعة) أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض.

وشنّ الرئيس الأمريكي هجوماً شرساً على منافسه الديموقراطي في الانتخابات المقبلة جو بايدن، واصفاً نائب الرئيس السابق بأنّه «مدمّر العظمة الأميركية».

وقال ترمب في خطاب قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية إنّ «جو بايدن ليس منقذاً لروح أمريكا. إنّه مدمّر الوظائف في أمريكا، وإذا سنحت له الفرصة، سيكون مدمّر العظمة الأمريكية».

وأضاف «هذه الانتخابات ستقرّر ما إذا كنّا سننقذ الحلم الأمريكي أم سنسمح لأجندة اشتراكية بهدم مصيرنا العزيز».

ووصف ترمب أجندة بايدن بأنها «صنع في الصين» بينما أجندته هي «صنع في أمريكا»، كما نعت مسيرة بايدن بأنها عبارة عن سلسلة من الخيانات والأخطاء الفادحة.

وأكد ترمب أنه سيدافع عن أمريكا والأمريكيين من كل المخاطر، وأن الولايات المتحدة ستبقى منارة لكل العالم، كما أنه لن يسمح بأي تفكك بين الأمريكيين وسيعمل على حماية البلاد.

وقال ترمب، خلال كلمة له لقبول ترشيحه من الجمهوريين لسباق الرئاسة، إن الانتخابات المقبلة هي أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة.

وذكر ترمب أن حدود بلاده اليوم أصبحت أكثر أمنا مما كانت عليه في السابق، وأنه «قبل دخول الفايروس الصيني كانت مستويات البطالة منخفضة بين الأمريكيين من أصل أفريقي»، متعهدا بتقديم الرعاية اللازمة للأطفال والعائلات الأمريكية والأفريقية، والعمل مجددا على خفض الضرائب إذا تم إعادة انتخابه.

وقال الرئيس الأمريكي إن «منطقة الشرق الأوسط كانت متوترة قبل وصولي للرئاسة»، مذكرا بمحاربة بلاده لداعش والقاعدة في أفغانستان، وأردف يقول «تمكنا من قتل البغدادي وقاسم سليماني الإرهابي الأول في العالم»، كما أشار إلى اتفاق سلام الذي تحقق بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية.