التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الخميس)، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ونقل له تحيات قيادة المملكة العربية السعودية وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي الشقيق.

وتناول وزير الخارجية خلال لقائه بالكاظمي، العلاقات الثنائية بين البلدين التي تنمو باطردا، والتحديات المشتركة، معربا عن سعادته بزيارة العراق «الذي تجمعنا به روابط عميقة أخذت من التاريخ رسوخاً ومن المستقبل طموحاً».

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فقد ذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان مقتضب أنه استقبل الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل في وقت سابق إلى بغداد لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.