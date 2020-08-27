أصدر القضاء النيوزيلندي فجر (الخميس)، حكما على منفّذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه العقوبة في البلاد.

وأقر المهاجم اليميني المتطرف برنتون تارانت الذي رفض أن يكون لديه محامون الشهر الماضي، بذنبه بتهم ارتكاب 51 عملية قتل و40 محاولة قتل وتهمة الإرهاب خلال هجومه على مسجدي النور ولينوود في 15 مارس 2019 في كرايست تشيرش.

ويُعد الأسترالي منفذ المجزرة التي صدمت العالم بقتل 51 مسلما، أول شخص يُحكم عليه بالسجن المؤبد من دون احتمال الإفراج المشروط.

وقد عرّف المنفذ نفسه باسم «برينتون تارانت»، وبث فيديو على الهواء أثناء ارتكابه المجزرة داخل المسجد.

ووصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، الهجوم بأنه إرهابي.