قررت السلطات الأردنية فرض حظر تجول شامل طوال يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري في محافظتي العاصمة عمّان والزرقاء فقط، وذلك بعد استمرار تزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا، فيما تستمر ساعات الحظر كما هي في باقي محافظات البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة اليوم (الأربعاء)، أن الحظر الشامل في المحافظتين سيبدأ من الساعة 11 ليلاً يوم الخميس 27 أغسطس الجاري ويستمر لمدة 24 ساعة حتى الساعة 11 ليلاً من يوم الجمعة القادم، مشيرا إلى أن الكوادر الطبية والتمريضية العاملة ستُستثنى من تطبيق الحظر الشامل، مع تسهيل حركة المسافرين المغادرين أو القادمين ومرافقيهم من مطار الملكة علياء الدولي، من خلال إبراز تذاكر السفر.

ونوه العضايلة أن بعد انتهاء الحظر الشامل في المحافظتين في تمام الساعة 11 ليلاً يوم الجمعة القادم، سيبدأ الحظر الاعتيادي المعمول به حالياً في جميع أنحاء البلاد، الذي يستمر حتى الساعة السادسة من صباح السبت القادم.

كما أكد العضايلة أن تنفيذ الحظر الشامل في محافظتين فقط يأتي وفقا للتوجه الجديد المعلن بتنفيذ إغلاقات محدودة وبشكل مرن يساهم في تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين واستدامة الاقتصاد والتركيز على المناطق الساخنة التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة، مضيفا أن الحظر الشامل يهدف إلى تقليل فرص ومدد المخالطة، وهو السبب الرئيسي في نشر عدوى كورونا، ويمكِّن فرق التقصي الوبائي من تركيز جهودها على تقصي الحالات المحتملة في بؤر انتشار الوباء.

كما أشار العضايلة -وفقا لوكالة «بترا»- إلى أن الحكومة والأجهزة المعنية تتابع بكل حرص وبشكل حثيث تطورات الحالة الوبائية في لواء ماركا، بعد تسجيل حالات إصابة يوم أمس، مبينا أنه في حال استمرت أعداد الإصابات بالارتفاع بشكل مقلق، سيتم اتخاذ قرارات سريعة تتضمن إجراءات احترازية إضافية.