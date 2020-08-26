بعد ساعات قليلة على إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إبعاد العراق عن سياسة المحاور، شنت مليشيا «حزب الله» هجوماً جديداً، مهددة باستهداف القواعد الأمريكية في العراق. وتوعد المسؤول الأمني للمليشيا أبو علي العسكري بمهاجمة الأمريكيين.

وسبق أن أطلقت المليشيات الموالية لنظام الملالي تهديدات مماثلة، واستهدفت «خلايا الكاتيوشا» قواعد تستضيف جنودا أمريكيين عدة مرات في الفترة الأخيرة.

وشدد الكاظمي اليوم (الأربعاء) على ضرورة إبعاد العراق عن سياسة المحاور، مؤكدا أن هذا هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية. وقال إن «التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون بالأخص في العلاقات الاقتصادية، بما يضمن مصلحة العراق هو ما نسعى إليه في علاقاتنا الدولية».

ومنذ أشهر تتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أمريكيين لهجمات صاروخية، وزادت وتيرة تلك الهجمات منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية ببغداد مطلع يناير الماضي.

فمنذ أكتوبر 2019، شهد العراق حوالى 30 هجوماً استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أمريكية.