وسط تفاقم الأزمة بين أنقرة وأثينا، دعا حلف شمال الأطلسي «الناتو»، تركيا واليونان إلى تخفيف التوتر والجلوس إلى طاولة الحوار.

وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ قبيل بدء اجتماع وزراء الدفاع لدول الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء): «يجب حل الأزمة على أساس القانون الدولي وروح التضامن بين الحلفاء». وعبر عن قلق الحلف من تطورات الوضع في شرق المتوسط، قائلاً «نحن في حاجة إلى خفض التوتر وأن يجلس الطرفان إلى طاولة الحوار».

ورحب بجهود الوساطة التي تبذلها ألمانيا من أجل إيجاد مخرج للأزمة، قائلاً «نتواصل من جانبنا أيضا بانتظام مع كبار المسؤولين في كل من أنقرة وأثينا».

وشرعت ألمانيا في جهود وساطة بين البلدين في ظل احتدام الصراع على الثروات شرقي المتوسط. وزار وزير خارجيتها هايكو ماس أمس كلا البلدين، مؤكداً أن الطرفين لا يريدان تسوية نزاعهما حول موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط بالسبل العسكرية، مشيرا إلى استعداد الجانبين للحوار.

وقال ماس في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي بعد أن زار اليونان في وقت سابق «أسمع من الجانبين أن الاستعداد للحوار موجود ونعتبر لهذا السبب أنه أمر يمكن تحقيقه». إلا أن تصريحات حادة صدرت مجددا اليوم عن الرئيس التركي، رجب أردوغان، حملت تهديدا يشي بالعودة إلى المربع الأول.

ونشبت خلافات شديدة بين تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بناء على وجهات نظر متضاربة إزاء امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية.

وتشهد العلاقات بين أنقرة، ودول الاتحاد الأوروبي لا سيما فرنسا توتراً متصاعدا، على خلفيات التحركات التركية في المتوسط أيضا، فضلا عن ملفات أخرى تتعلق بليبيا واللاجئين وغيرها.