اتهمت الصين اليوم (الأربعاء)، الولايات المتحدة بإرسال طائرة استطلاع أمريكية يو-2 للتحليق في أجواء منطقة محظورة الطيران تجري فيها بكين مناورات عسكرية بالذخيرة الحية أمس (الثلاثاء)، ما يزيد التوتر بين البلدين.

وقدمت بكين احتجاجات شديدة اللهجة، إذ قالت وزارة الدفاع إن تحليق الطائرة «يو-2» الأمريكية دون إذن فوق منطقة محظورة الطيران بالمنطقة العسكرية الشمالية، حيث كانت تجري تدريبات بالذخيرة الحية تدخل خطير في الأنشطة التدريبية العادية، مضيفة أن هذا قد يتسبب بسهولة في سوء فهم أو سوء تقدير أو حادث غير متوقع.

ووصفت وزارة الدفاع الصينية، التحليق الأمريكي بأنه عمل من أعمال الاستفزاز السافر، والتي تعارضها بلدها بشدة، وقدمت بالفعل احتجاجات شديدة اللهجة للجانب الأمريكي، مطالبة الأمريكيين بالتوقف فوراً عن تلك الأعمال الاستفزازية.

غير أن الجيش الأمريكي قال في بيان إن رحلة الطائرة من طراز «يو-2» جرت في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وكانت وفق القواعد واللوائح الدولية المقبولة التي تحكم رحلات الطائرات، مؤكدة أن أفراد القوات الجوية في المحيط الهادي سيواصلون الطيران والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي وفي الوقت والوتيرة التي نختارها.