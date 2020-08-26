على خلفية تداول شائعات حول إصابة زعيم كوريا الشمالية بالغيبوبة، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (الثلاثاء) بأن كيم ترأس اجتماعا للمجلس السياسي لحزب العمال الحاكم.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الوكالة قولها إنه خلال الاجتماع «تم تحديد التدابير الطارئة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الإعصار الذي ضرب جميع مناطق البلاد في 26-27 أغسطس».

وأشارت إلى أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة بعض أوجه القصور التي تخللت إجراءات الحجر الصحي المفروض لمنع تفشي وباء كورونا.

ونشرت الوكالة هذا البيان في أعقاب تصريحات أدلى بها تشانغ سونغ مين، المساعد السابق للرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي جونغ، قال فيها إن الزعيم الكوري الشمالي دخل حالة غيبوبة منذ عدة أشهر لكنه لا يزال على قيد الحياة، ورجح أن تكون جميع التسجيلات الأخيرة لظهوره العلني مركبة. وذلك بعد أن كشفت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن كيم فوض جزءا من سلطته لأخته الصغرى كيم يو جونغ ومساعديه المقربين.