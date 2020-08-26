أفادت صحيفة «واشنطن بوست» أن سليم عياش، المدان باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، نفذ 4 اغتيالات على الأقل بأوامر من مليشيا حزب الله.

وقالت الصحيفة إن عنصر حزب الله المدان باغتيال الحريري كان عضوا في فرقة متخصصة بالاغتيالات.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أدانت الثلاثاء الماضي عضوا بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وأدانت المحكمة سليم عياش، العضو في حزب الله، بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسياً، حيث إن «الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان».