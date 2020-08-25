شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أن المنطقة العربية لم تعد بحاجة إلى حروب وصراعات جديدة.

وقال الكاظمي في كلمة ألقاها اليوم (الثلاثاء)، خلال القمة الثلاثية التي عقدت في عمان بين مصر والأردن والعراق، إن العراق ملتزم برؤية إستراتيجية تدعم استقرار المنطقة وتخلق فرصا للتهدئة، مضيفا أن بلاده تنطلق من عمقها العربي، وتتمسك بإقامة علاقات متوازنة مع كل دول الجوار.

ودعا إلى ضرورة تحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من أمن واستقرار وتنمية وحياة أفضل، معتبراً أن هذا المسار يُبنى باستمرار الحوارات بين الأطراف الفاعلة على مستوى المنطقة.

ولفت الكاظمي إلى أن بلاده تتمسك بإقامة علاقات متوازنة مع كل دول الجوار، وتولي أهمية لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وتتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في إطار الاحترام المُتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.