عبر عدد من الناشطين العراقيين، عن مخاوفهم من موجة اغتيالات جديدة ضد المشاركين في الحراك الشعبي الذي لا يزال مستمرا بوتيرة أقل، موجهين أصابع الاتهام إلى المليشيات الموالية لإيران.

وكشف الناشط هاشم الجبوري، تعرضه لمحاولة اغتيال الأسبوع الماضي. وقال: خرجت من بيت أحد أصدقائي ليل (الخميس) وعند اقترابي من سيارة في الاتجاه المعاكس ترجل شخص يحمل مسدسا وأطلق النار نحو سيارتي، فما كان مني إلا أن أسرعت هرباً داخل أحد الأحياء في المنطقة.

وحذر من أن عمليات اغتيال الناشطين الأخيرة تمثل استمرارا لعملية تكميم الأفواه ومصادرة الرأي العام من قبل الأحزاب الموالية لطهران. وأكد أن الفاسدين تزعجهم الأصوات المطالبة بالإصلاح.

وأوضح أن تنفيذ مطالب المتظاهرين ومحاسبة القتلة وحل مسألة السلاح المتفلت وضمان نزاهة الانتخابات في ظل قانون يضمن عدم بقاء الأحزاب التي أثبتت فشلها وإعادة النظر في أداء القيادات الأمنية ومحاسبتها، وعدم الاكتفاء بالإقالة، قد يخفف من احتقان الشارع. واتهم الناشط رعد التميمي، موالين لنظام الملالي باستهداف الناشطين، مؤكدا أن تلك العمليات تأتي من قبل الأحزاب الموالية لإيران لإرضائها.