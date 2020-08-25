تنعقد في العاصمة الأردنية عمّان اليوم (الثلاثاء)، القمة الثلاثية التي تجمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وتركز القمة على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلاً عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية.

ومن المقرر أن تتطرق إلى الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصادر أردنية وعراقية أمس، انعقاد القمة بين قادة الأردن ومصر والعراق، اليوم وسط إجراءات صحية مشددة، بعد إصابة وزير الاتصالات العراقي بفايروس كورونا إثر وصوله إلى عمّان تحضيراً للقاء.

ونقلت صحيفة «الرأي» الأردنية الحكومية عن مصدر رسمي، أن القمة الثلاثية ستعقد اليوم.

من جانبه، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملال طلال، إن «القمة ستعقد الثلاثاء لكن حجم الوفود ومواعيد الاجتماعات ستكون محدودة كإجراء احترازي».

وأوضح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «بترا»، أن نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني بالفايروس والذي أجري له في الأردن إيجابية، لدى وصوله في زيارة رسمية لعمّان الجمعة. ويخضع الوزير الشيباني والوفد المرافق له لحجر صحي.

وأضاف العضايلة أن ثبوت إصابة الوزير العراقي «تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن خلال وجوده في المملكة ضمن زيارة عمل رسمية». يذكر أن الشيباني وصل إلى عمّان للمشاركة في القمة المخصصة لبحث شؤون التجارة والاتصالات والنفط.

وعقد الأردن ومصر والعراق اجتماعات مماثلة خلال العامين الماضيين، ركزت على البنى التحتية والتنسيق المشترك لمحاربة التنظيمات المتطرفة.