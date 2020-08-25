أعلنت الحكومة السودانية الانتقالية وقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لثورة السودان ترحيبهما بزيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للخرطوم في غضون الأيام القليلة القادمة، فيما رجحت المصادر أن تكون الزيارة الأربعاء.

وأكدا في اجتماع مشترك مساء (الإثنين) أن مثل هذه الزيارات التي تشمل أيضا زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم (الثلاثاء) خطوة في طريق بناء علاقات خارجية متوازنة تحقق المصلحة الوطنية.

ووقف الاجتماع على أهمية العلاقات المشتركة مع المملكة التي تشهد تطورا ملحوظا يدعم المصالح المشتركة.

وكان الاجتماع تطرق أيضا لملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأكد موقفه منها باعتبارها ليست من قضايا الفترة الانتقالية، وأكد الاجتماع حـق الشعب الفلسطينـي في أراضيه وحـق الحياة الحـرة الكريمة.

وشـّدد الاجتماع على موقف السودان بشأن سـد النهضة، والعلاقات مع إثيويبا الشقيقة، وتنفيذ الاتفاقيـات السابقة حول الحـدود.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة حول العلاقات المشتركة، ورفع اسـم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات التي تحرم السودان من استحقاقاته الدوليـة.

وفي اجتماع آخر لقوى الحرية والتغيير بمشاركة ممثلي حـزب الأمـة القومـي وأعضـاء اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، امتـد لـ8 ساعات، تمت مناقشة الأزمة الاقتصادية والمعيشية بكل جوانبها، عبر رؤى علمية وعملية تناولت المشكلات الاقتصادية والبدائـل الموضوعية.

وأكد بيان صادر من تلك القوى أن هناك ورقة عمل تمثل رؤية قوى الحرية والتغيير الاقتصادية التي ستبحث في اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم تمليكها للرأي العام.

وأوضح البيان أن قـوى الحرية والتغيير تعيش تداعيات الأزمة الطاحنـة التي يعيشها الشعب السوداني، وسوف تسعى جاهدة في سبيل تخفيف المعانـاة، وتقديم بدائـل ناجعة للإصلاح الاقتصادي وفق مرجعية البرنامج الإسعافي والسياسـات البديـلة.