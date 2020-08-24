فضحت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية اليوم (الإثنين) الدوحة بعد نقضها التزامها أمام «منظمة العمل الدولية» بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور، وبإلغاء نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل.

وأكدت المنظمة، في تقرير، استمرار عدم دفع الأجور للعمال الوافدين، إضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر.

ويظهر التقرير الصادر في 71 صفحة عن انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم 2022 أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان.

وأشار نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج إلى أن «10 سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها. وقد علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وبعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام».