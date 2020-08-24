في خطوة متوقعة، أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، (الاثنين)، أن الرئيس دونالد ترمب مرشحه الرسمي لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر القادم.

ومن دون مفاجآت، سمى نحو 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية ترمب مرشحا لهم.

وجاءت تسمية ترمب في اليوم الأول من مؤتمر الحزب الجمهوري.

ويتميز هذه المؤتمر عن غيره من المؤتمرات السابقة بغياب عدد من قادة الحزب الجمهوري، حتى أن عددا منهم ممن شغل مناصب في إدارات سابقة أعلنوا أنهم سيدعمون منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

ومن بين هؤلاء الرئيس الأسبق، جورج بوش، ووزير الخارجية الأسبق، كولن باول.

ومع ذلك، فإن ترمب سيستغل المؤتمر من أجل إقناع الأمريكيين بالتصويت له في الانتخابات المقبلة.