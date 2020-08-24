كشف المدعي النيوزيلندي بارنابي هوز، أن قاتل المسلمين في مذبحة المسجدين بمدينة كرايست تشيرش، خطط لإيقاع أكبر عدد من الضحايا. وقال في بداية جلسة النطق بالحكم اليوم (الإثنين)، إن منفذ المذبحة التي وقعت العام الماضي وقتل فيها51 شخصاً درس خطته بدقة على مدى سنوات.وأفاد هوز بأن تارانت أبلغ الشرطة بعد القبض عليه أنه أراد إثارة الخوف بين السكان المسلمين، كما عبر عن أسفه لعدم قتل المزيد وكشف عن اعتزامه حرق المسجدين بعد إطلاق الرصاص. وأضاف: «كان ينوي بث الخوف في صدور من وصفهم بالغزاة ومنهم السكان المسلمون أو المهاجرون غير الأوروبين بشكل عام».وأقر الأسترالي برنتون تارانت (29 عاماً) بالذنب في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي. وتستوجب الإدانة بالقتل حكماً إلزامياً بالسجن مدى الحياة. ويمكن للقاضي أن يفرض حكماً بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، وهو حكم لم يصدر من قبل في نيوزيلندا.