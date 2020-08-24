فيما عقدت الجلسة الأولى من الجولة الثالثة لمشاورات اللجنة الدستورية السورية بعد توقف 9 أشهر في جنيف اليوم (الإثنين)، أرجأ فايروس كورونا عقد الجلسة الثانية، بسبب اكتشاف 3 حالات إصابة بالوباء من القادمين من دمشق. وغادر الوفود إلى الحجر الصحي في الفنادق، بينما لم يعرف مصير الجلسات المتبقية غداً وبعد غد. وأفادت مصادر المعارضة أن الجلسة الأولى اتسمت بـ«أجواء إيجابية»، مضيفة: «تخطينا الخلافات الشكلية وبدأنا بمناقشة مبادئ الدستور».وقبيل انطلاق الجولة كانت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري قد ناقشت مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة الاستعدادات الأخيرة التي قام بها ممثلو هيئة التفاوض. وقال البحرة إن الجولة تتناول المبادئ والأسس الوطنية بحسب جدول الأعمال المتفق عليه. واعتبر أن إحاطة المبعوث الأممي لسورية تحمل نقاطاً تسهم في ضبط النقاشات وتثبت المرجعية السياسية لأعمال اللجنة. فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن مباحثات اللجنة الدستورية فرصة لخلق ظروف الحل السياسي، داعيا أطراف اللجنة إلى بحث جوهر القضايا المطروحة. وأضاف أن اجتماع اللجنة إشارة إيجابية.وأكد الوفد الممثل لهيئة التفاوض السوري، عقب لقاء مع المبعوث الأمريكي جيمس جيفري وفريقه، أهمية اللجنة الدستورية كجزء أساسي من العملية السياسية الشاملة وفق القرار 2254، مشدداً على ضرورة إحراز تقدم في عمل اللجنة لوضع مسودة دستور جديد، بما يعبّر عن تطلعات الشعب السوري، وعلى اعتبارها خطوة باتجاه الحل السياسي الشامل لإنهاء معاناة الشعب السوري.وطالب بتفعيل العملية السياسية بكامل سلالها الـ4، ومن ضمن ذلك تحقيق بيئة آمنة ومحايدة يمكن تطبيق الحل السياسي فيها بأجزائه كافة.وسلّط الوفد الضوء على الصعوبات التي يواجهها الشعب السوري في مناطق البلاد في ظل جائحة كورونا.من جهته، تحدث جيفري عن أهمية عمل اللجنة ضمن التنفيذ الكامل للقرار 2254، وإنجاز مهمتها بأسرع وقت مما يسرع برفع المعاناة عن الشعب السوري. وأكد في هذا السياق، التأييد والدعم الكاملين لدور الأمم المتحدة في تيسير أعمال اللجنة والعملية السياسية بشكل عام.ولفت إلى أن بلاده حريصة على الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي للدفع بعملية السلام في سورية، مؤكداً أهمية انخراط الأطراف السورية بجدية ترتقي لمستوى المسؤولية فيما يلبي تطلعات الشعب السوري.وشدد على أن الولايات المتحدة مستمرة بالعمل وفق سياساتها الحالية إلى أن يتم تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سورية بأيدٍ سورية. وقال: «ندرس انفجار خط الغاز بسورية، وشبه مؤكد أنه هجوم من تنظيم داعش».