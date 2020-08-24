جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تأكيده أن النظام الإيراني لن يحصل على السلاح النووي. وشدد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الإثنين)، على أن حصول طهران على السلاح سيضر بالشرق الأوسط، مؤكداً التزام بلاده بالتفوق الأمني لصالح إسرائيل.بدوره، قال نتنياهو إن النظام الإيراني يريد السلاح لتسليمه للمتطرفين، داعياً إلى إعادة فرض العقوبات عليه.وكان بومبيو وصل في وقت سابق إلى إسرائيل في اليوم الأول من جولة في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت به السفارة الأمريكية على «تويتر».وتشاور بومبيو ونتنياهو خصوصاً حول الملف الإيراني والعلاقات بين إسرائيل وبقية دول الشرق الأوسط، كما أكد المتحدث باسمه في واشنطن.كما التقى بومبيو نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي ووزير الدفاع بيني غانتس.وتشمل جولة بومبيو في المنطقة إسرائيل والسودان والإمارات والبحرين.وأكدت الخارجية في بيان، أن الجولة ستبحث سلوك إيران «الخبيث» في المنطقة.