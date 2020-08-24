حذرت وزارة الخارجية الألمانية اليوم (الاثنين)، من خطورة توسيع سفينة الاستكشاف والتنقيب التركية أنشطتها في البحر الأسود، مؤكدة أنه مؤشر سيئ.وأعرب متحدث باسم الخارجية الألمانية، عن أسف بلاده من توسيع تركيا أنشطة الاستكشاف، موضحاً أن وزير الخارجية هايكو ماس، يعتزم مناقشة مسألة الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، مع أثينا وأنقرة غدا (الثلاثاء).وتصاعدت التوترات بين اليونان وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي بعد أن أرسلت تركيا سفينة المسح «Oruc Reis»، برفقة سفن حربية، لرسم خرائط محتملة للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها بين أنقرة وأثينا.