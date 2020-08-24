أسفرت مواجهات بين متظاهرين يرتدون خوذات ودروعاً ورجال الشرطة، أمس، في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، عن اعتقال 9 أشخاص. وقالت الشرطة إن ضابطاً أصيب، فيما ذكرت وسائل الإعلام أن الذخائر الأقل فتكاً مثل كرات الدخان والفلفل استخدمت لإخلاء الحشد. واحتجز 9 أشخاص على الأقل لكن التهم التي قد يواجهونها غير واضحة. وأفادت وسائل الإعلام بأن الألعاب النارية أطلقت على الضباط، وأضرمت النيران في العلم الأمريكي وشجرة خارج قاعة المحكمة، وتحطمت النوافذ، واقتحم مطعم للوجبات السريعة خلال الاضطرابات. وعزا محتجون أسباب التظاهرات إلى وقف تمويل قسم الشرطة، والاستياء من استجابة الشرطة لمخيم مشردين الأسبوع الماضي، ووفاة إيلجيا ماكلين بعد أن أوقفته الشرطة العام الماضي في ضاحية أورورا.