كشفت مصادر إعلامية أمس (الأحد) اعتقال الانقلابيين في مالي أفراداً من عائلة الرئيس المستقيل إبراهيم بوبكر كيتا في بلدة سيبينيكورو قرب العاصمة باماكو. ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر قوله، إن جنوداً وصلوا إلى منزل الرئيس المستقيل في بلدة سيبينيكورو قرب العاصمة لاعتقال أفراد من عائلته، بعد زيارة وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للرئيس كيتا في مكان اعتقاله، كما يعتقل أيضاً نجله النائب البرلماني.وكان كيتا أعلن في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.