قال مسؤول في الحكومة السودانية أمس (الأحد)، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور الخرطوم في الأيام القليلة القادمة، وسط توقعات بأن تكون نهاية الأسبوع. ومن المقرر أن يزور بومبيو إسرائيل والإمارات يومي (الإثنين والثلاثاء).ويتوقع مسؤولون سودانيون أن تناقش الزيارة العقوبات الأمريكية على السودان والحلول الممكنة لرفع الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إضافة إلى الاتفاقيات مع الفصائل المسلحة.ويسعى السودان إلى تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة منذ اقتلاع الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، لكنه لا يزال يعمل لشطب اسمه من قائمة الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة راعية للإرهاب، إذ يمثل ذلك أولوية قصوى للمجلس الانتقالي والحكومة.