تطارد قوة عسكرية عراقية القتلة في محافظة البصرة، لفرض الأمن والاستقرار، بتوجيهات من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم (الأحد)، إن «هناك قوة توجهت لتنفيذ واجب اعتقال القتلة». وأضاف: سنلاحق المجرمين، وسنلقي القبض على «القتلة» خلال ساعات.ونفذت قوة أمنية كبيرة في الأيام الثلاثة الماضية وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي آدم، أوامر القبض بحق مطلوبين للعدالة في كافة أنحاء المحافظة.وأسفرت العمليات -وفق بيان- عن القبض على متهمين اثنين مطلوبين قضائيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلقاء القبض على 304 متهمين مطلوبين قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة، كما تم ضبط 12 بندقية كلاشنيكوف، وبندقية نوع RBK، و بندقيتين نوع GC، وعتاد مختلف، و3 مسدسات، كما تم ضبط مواد مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات وحبوب مخدرة، وتمت إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. كما شملت الحصيلة الأمنية لمفارز أفواج شرطة الطوارئ وشرطة النجدة ضبط 1.985عجلة و1.481 دراجة نارية مخالفة لقواعد وتعليمات مديرية المرور.وتأتي هذه العملية ضمن حملات تفتيش مستمرة، بغية بسط الأمن والاستقرار في المحافظة. وقال البيان «إن شرطة محافظة البصرة ماضية في عمليات فرض القانون لطمأنة المواطن بوجود قوات أمنية قادرة على حفظ الأمن، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة».