أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات، إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية طائرة مفخخة دون طيار باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، وإطلاق صاروخ باليستي بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان السعودية، وقد تم اعتراضهما وتدميرهما بنجاح من قبل قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مساء أمس (السبت).

وأكد السلمي أن اتخاذ مليشيا الحوثي الانقلابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية في تنفيذ أعمالها الإرهابية لمكان إطلاق الصواريخ الباليستية يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي الإنساني، كما يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكافة القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، ممّا يستوجب اتخاذ المجتمع الدولي موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع المليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وباليستية تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذه الاعتداءات الإرهابية التي تكررت بشكل خطير خلال الفترة الأخيرة يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي تذكره بمخاطر رفع حظر السلاح المفروض على إيران، مطالباً باتخاذ خطوات حازمة لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم والممول لمليشيا الحوثي الإنقلابية وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وأعرب السلمي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيداً بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونجاحها في التصدي لكافة العمليات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية.