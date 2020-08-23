اعتقلت السلطات التركية خلال الساعات الماضية 34 عسكرياً من الجيش التركي بتهمة الانتماء إلى حركة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016.وذكر مكتب المدعي العام في مدينة إزمير، أن السلطات التركية اعتقلت 47 شخصاً، منهم 34 عسكرياً في القوات المسلحة التركية، متهمين بإجراء اتصالات هاتفية بمسؤولين في حركة غولن، باستخدام هواتف عمومية.ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، أطلقت أنقرة حملة اعتقالات واسعة شملت العاملين بكافة القطاعات العامة، وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وفصل أو إيقاف عن العمل حوالى 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.