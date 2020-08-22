كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أجهزة النظام الأمنية اعتقلت ضابطاً برتبة مقدم بعد انتقاده نوعية الطعام الذي يتم توزيعه على العسكريين.

وأفاد بأن الضابط ينحدر من مدينة صافيتا بمحافظة طرطوس ويحظى بشعبية كبيرة لدى المؤيدين؛ بسبب تواجده في مطار كويرس العسكري في ريف حلب أثناء المعارك والحصار. وفجر تصرف النظام موجة غضب واسعة في صفوف الموالين لقواته الذين طالبوا الجهة المسؤولة عن اعتقاله بالإفراج عنه.

وكان الضابط قد انتقد سوء الطعام المقدم للعسكريين في الجيش، وقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «تحملنا الجوع والعطش والحصار، تحملنا الحر والبر والأمطار، خضنا الموت ولم نمت، وضعنا فوق الجرح ملحاً مراراً وتكراراً، ولكن لا يمكن أن نقبل بما يحصل اليوم، فإذا كنتم تعتبروننا حيوانات نعلمكم أن طعامنا هو العلف والتبن، وإن كنتم تعتبروننا حشرات فإننا نقتات على الفضلات، ولكن غصباً عنكم نحن بشر وأشرف وأنبل منكم».

وأضاف: «نريد أن نسأل كل مسؤول عن إطعام الجيش العربي السوري، هل تقبل لابنك أن يأكل هذا؟ هل مروءتك تقبل أن نأكل طعاماً لا ترضاه الحيوانات؟ أين لجان التفتيش والتحقيق مما يحصل بحقنا؟ أين القيادات العسكرية والأمنية؟».

واعتبر ما يحصل في موضوع الإطعام فساداً يفوق الوصف والخيال.. وتساءل: «لمصلحة من كل ذلك؟ من منكم يرضى بمثل هذا الطعام؟ هل هذا هو الوطن الذي نحارب من أجله؟».