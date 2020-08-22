أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن العراق ذو سيادة، والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ، داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة في المجال الاقتصادي.

وقال خلال لقائه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أمس (الجمعة)، إن آفاق التعاون بين بغداد وواشنطن لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط، بل تتعداه إلى مجالات متعددة تتضمن تأهيل وإعمار العراق وبناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضاف أن الحوار الاستراتيجي الذي جرى بين الجانبين العراقي والأمريكي خلال زيارته إلى واشنطن، «تمخضت عنه عدة نقاط مهمة، من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين».

ولفت الكاظمي إلى أن «ملف المكونات والنازحين يشغل حيزاً كبيراً من اهتمامات حكومته، وهي عازمة على إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وحل الإشكالات التي تواجه أقليات العراق، والعمل على دعمها وتمكينها».

من جانبها، رحبت بيلوسي برئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له، وأثنت على الخطوات التي اتخذها منذ توليه مهامه في الحكومة، والجهود التي بذلتها الحكومة العراقية في ملف المكونات والنازحين، لافتة إلى أن «الولايات المتحدة تدعم الحكومة العراقية الحالية، وتوجهاتها الوطنية».

وأكدت أن «العراق بلد مستقل ومهم في منطقة صعبة، وهناك إجماع على دعم استقلالية حكومة العراق، وتأهيل الدولة العراقية، ودعم جهود العراق في الحرب ضد داعش».