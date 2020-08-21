رحبت العديد من الدول الإقليمية والدولية بالخطوة التى أعلنها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم (الجمعة) بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في عموم ليبيا والعودة إلى الحوار الأممي مع فتح عملية إنتاج النفط.

من جانبه، رحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالبيانين الصادرين عن حكومة الوفاق غير المعتمدة، ومجلس النواب، بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في الأراضي الليبية كافة، واعتبرها خطوة مهمة نحو تحقيق التسوية السياسية.

كما رحبت وزارة الخارجية الإيطالية بالتطورات الأخيرة على الساحة في ليبيا، وأنها ستواصل جهودها من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وأعلنت السلطات الروسية ترحيبها بإعلان حكومة الوفاق غير المعتمدة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.

وأعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا ترحيبها بالبيانات الصادرة المتعلقة بوقف إطلاق النار، معتبرة أنها خطوة مهمة لجميع الليبيين.