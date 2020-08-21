أكد وزير الإعلام الباكستاني شبلي فراز، أن العلاقات بين باكستان والمملكة العربية السعودية ثابتة كما كانت دائماً، مشددا عزم بلاده على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير فراز اليوم (الجمعة) بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، يرافقه الملحق الإعلامي بالسفارة السعودية في إسلام آباد الدكتور أحمد عبدالله السلمي.

وقال الوزير شبلي إن البلدين يتمتعان بتراث مشترك وسيعززان علاقاتهما في مختلف المجالات التي تعود بالفائدة على الطرفين، واصفا علاقات البلدين بأنها «علاقة القلوب»، مؤكدا أن الشعب الباكستاني يكن تقديرا واحتراما لخادم الحرمين الشريفين.

وتطرق إلى زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان، كما أعرب عن تقديره لرؤية 2030 التي قال إنها تتطلع إلى الأمام وتتماشى مع متطلبات العصر الحديث، كما أشاد بالترتيبات التي اتخذتها حكومة المملكة في موسم حج 1441 في مواجهة جائحة «كوفيد-19».

من جانبه، أشار المالكي خلال لقائه وزير الإعلام الباكستاني، إلى الزيارة الأولى أجراها رئيس وزراء باكستان عمران خان بعد توليه منصبه، إذ توجه في أول جولاته الخارجية إلى المملكة العربية السعودية، مقدما له إيجازا بآخر مستجدات جائحة كورونا في المملكة إذ وصلت إلى حدها الأدنى، وأن الوضع يعود إلى طبيعته.