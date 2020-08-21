تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير اليمن من الألغام، خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2020، من انتزاع 1157 لغماً، منها 37 لغما مضادا للأفراد، و286 لغما مضادة للدبابات، و790 ذخيرة غير متفجرة، و44 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 179.698 لغما زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.