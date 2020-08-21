أكدت مصادر يمنية موثوقة، مقتل القيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية محمد أمير الحوثي، المقرب من زعيم الانقلاب عبدالملك الحوثي، مع عشرات من مرافقيه في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني بمنطقة الضيق بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وأفادت المصادر الميدانية، اليوم (الجمعة)، أن أمير الحوثي كان يعمل قائداً لمحور المحجزة بمديرية صرواح، وقتل في مواجهات مع قوات الشرعية خلال اليومين الماضيين. كما قتل عبدالحميد نصر الشاهري، نجل أحد شيوخ قبائل مأرب الموالية للمليشيا، في مواجهات عند أطراف المحافظة.

يذكر أنه في 29 يوليو الماضي، أعلنت قوات الجيش اليمني عن تحرير مواقع إستراتيجية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب. وأعلن بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن قوات الشرعية مسنودة برجال القبائل، حررت خلال الأيام الماضية، مواقع إستراتيجية في جبهة صرواح، ووصلت إلى المواقع القريبة من تبة الشائف المطلة على سوق صرواح.

ولفت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في المواجهات، واستهدفت مواقع مليشيا الحوثية وتعزيزاتها. وأكد قائد جبهة صرواح العميد الركن أحمد أبو أصبع، أن انهياراً كبيراً وقع في صفوف الحوثيين نتيجة سقوط قادتهم الميدانيين، مع استمرار توغل قوات الجيش نحو خطوط الإمداد الرئيسية لمليشيا الحوثي.